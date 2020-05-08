ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى 104691 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، و1556 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة إنه جرى تسجيل 1556 إصابة جديدة بالوباء، مقارنة مع 1485 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104691 حالة.

وأضافت الوزارة أنه جرى تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، مقارنة بـ 68 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6541.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة إلى 83837، فيما أشارت إلى أن 2711 مصابا في حالة صحية حرجة.

وأكدت الوزارة الإيرانية، أنه أجري 558899 فحصا لتشخيص كورونا في إيران حتى الساعة.