علي جمعة: بني إسرائيل كانوا يعيشون في معزل بمصر

قال فضيلة الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا موسى تربى في حضن أمه في قصر فرعون، والتي كانت من بني إسرائيل، كما أن فرعون تزوج "آسيا" وهي أيضا من بني إسرائيل، إذا لم يكن هناك حرج من التعامل مع بني إسرائيل أو الزواج منهن.

وأشار "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، الذي يعرض على شاشة التلفزيون المصري، إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: "يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ"، موضحا أن كلمة "يستحيون" تعني يجعلوهن أحياء للخدمة أو للزواج أو للتعامل أو للصناعة، لافتا إلى أن بني إسرائيل كانوا يهتمون بالزراعة، والتي تعلموها من المصريين، وكانوا يهتمون بصياغة الحُلي، حيث أن بني إسرائيل كانوا من ضمن المجتمع المصري لكن على سبيل الإقامة "كانوا عايشين في معزل مع نفسهم أو زي حارة اليهود".

وأشار الى أن بني إسرائيل كانوا مميزين، حيث لا يتزوجون إلا من أنفسهم، وإذا تزوجوا من الخارج ينسب الطفل للأم، موضحا أن سيدنا موسى كان معروفا لدى الشعب أنه من بني إسرائيل، لافتا إلى أن هذه المعرفة ليست فقط من الأم المربية أو الأخت أو التربية أو المعيشة ولكن أيضا من الهيكل التركيبي والشكل الخارجي.