حملة نظافة وتطهير في النجيلة ومحيط مستشفى العزل

نظم مركز ومدينة النجيلة، اليوم، الجمعة بإشراف المحاسب ممدوح علي رئيس المدينة، حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة ووجهات المحلات بمناطق مدخل مدنية النجيلة الغربي، ومدخل المدينة الشرقي، ومنطقة الأسواق التجارية، والشوارع الفرعية، والعزبة البحرية ومنطقة العراوة والسمالوس.

ونفذ فرق النظافة بالنجيلة أعمال التطهير ورفع القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق السوق ومحيط مستشفى النجيلة للعزل، وموقف السيارت ونقطة تجميع القمامة بجوار شركة توزيع الكهرباء، باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.