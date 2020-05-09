محافظ سوهاج: استمرار تعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بأعمال التعقيم والتطهير ورش المطهرات بدائرة المركز، وجرى رش وتعقيم الشوارع والمنازل ونجع أبو حسين بقرية أولاد عزاز، وجرى تطهير بالشوارع والمنازل بقرية باجا بجزيرة شندويل، وشملت أعمال التعقيم نجع العرايا وروافع القصير والصلعا، كما جرى رش الشوارع والمصالح الحكومية ونوافذ المنازل بالمطهرات في قرية الشيخ مكرم، وأيضا تعقيم وتطهير بقرية ادفا وقرية بندار الكرمانية، كما جرى أيضا تطهير الشوارع وطريق الهجارسة وكذلك أولاد غريب والكوامل، ومكتب بريد وبنك الائتمان الزراعية ومجلس قروي جزيرة شندويل، وجرى بقرية تونس رش الشوارع والمصالح الحكومية ونوافذ المنازل بالمطهرات، وكذلك في قرية الشيخ مكرم.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة، ومنطقة خلف مجلس المدينة وعدد من الشوارع الفرعية، ومنطقة إدارة أخميم التعليمية، والشوارع الفرعية، ومصانع أخميم الإنتاجية، وفي قرية نيدة، جرت أعمال التطهير والتعقيم بناحية قرية جزيرة محروس ونجع سليمان حمد وشارع كازالوفى وشارع الفردان، كما جرى تعقيم منطقة ميدان مركز شرطة أخميم، ومبنى سنترال أخميم، وعدد من المحال التجارية والمنازل والشوارع الفرعية، وتركيز أعمال التطهير والتعقيم على مراكز صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد أخميم الرئيسى، وفروعه، ونادي أخميم الرياضي، ومدرسة أبو القاسم الابتدائية، وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

ونفذ حي شرق سوهاج، أعمال تطهير الشوارع والمنشآت والمباني الحيوية بالحي، وفي منطقة الأرقم وتفرعاتها وكورنيش النيل الغربي بحي شرق، كما جرى رفع كفاءة النظافة في منطقة الأرقم وتفرعاتها، وشارع عثمان بن عفان، وشارع حمزة بن عبد المطلب، وكورنيش النيل الغربي.

كما جرى تحرير 4 محاضر بيئة واستمرار تطهير المباني، وقد استهدفت أعمال التطهير مبنى مجمع المحاكم. وتطهير مداخل العمارات بشوارع عمر مكرم، وابن الهيثم، وعمرو بن عبد العزيز، ومبنى سنترال الزهراء وبريد الزهراء.

ونفذ حي غرب سوهاج، حملة نظافة وتطهير بمنطقة الحويتي، وموقف نجع حمادي، والغردقة، ومحيط الحديقة الجديدة بمنتصف مساكن الحويتي.

كما جرى تطهير مكتب البريد الرئيسي بشارع الكورنيش الغربي، ومكتب بريد نجع مطرود، ومدرسة نبيل فراج، حيث أماكن توزيع منحة العمالة غير المنتظمة، وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة بعد رفعها وباقي شوارع الحي.

ونفذ مركز ومدينة جرجا، حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والشوارع، وتعقيم ماكينات الصرف الآلي بعدة بنوك، ومنافذ الصرف للبريد، والأماكن المخصصة لصرف المعاشات بمراكز الشباب، وشارع سعد زغلول، وشارع الصياد، وسنترال جرجا، ومكتب بريد جرجا، وموقف سيارات سوهاج، ومواقف القرى وبرديس والبلينا، وموقف العسيرات ومنطقه الشيخ عياش ومنطقه البوابة ومنطقه النفاده وشارع المغنى وشارع الجبانة وميدان الصهريج.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة في أعمال التطهير والتعقيم، واستهدفت الحملة أعمال التطهير في مبني النيابة الإدارية، والضرائب العقارية، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، ومكتب الإصلاح الزراعي، وهندسة الري.