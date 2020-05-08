مطار مرسى علم يستقبل طائرة تقل 32 مصريا من العالقين بتونس

وصلت، منذ قليل، إلى مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران قادمة من تونس عبر خطوط شركة جاسمي اير للطيران وعلى متنها 35 راكبا من المصريين العالقين في تونس، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج،بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات، أن فرقا من الحجر الصحى والطب الوقائي بمطار مرسى علم في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، لـ"الوطن"، أنه جرى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية المعقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج عبر مجموعات، منعا للتكدس، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز فنادق الإقامة بمرسى علم تحت إشراف طبي كامل.