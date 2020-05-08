الصحة العالمية: منشأ كورونا لا يزال مجهولا.. ومن المرجح أنه داخل الصين

أقرت منظمة الصحة العالمية بأنها لا تملك معلومات دقيقة عن منشأ وباء كورونا المتسجد "كوفيد 19"، واستبعدت إمكانية أن يكون هذا المنشأ خارج حدود الصين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكر الخبير في قسم السلامة الغذائية والأمراض حيوانية المنشأ في المنظمة، بيتر بن إمبارك، أثناء موجز صحفي عقده في العاصمة الفرنسية "باريس"، أن أول إصابات بكورونا سجلت في مدينة ووهان الصينية وفي محيطها، مرجحا أن سوق المأكولات البحرية الكبيرة في هذه المدينة لعبت دورا في تفشي الوباء.

وأوضح إمبارك، أن المنظمة لا تعرف ما إذا كان منشأ الوباء في هذه السوق، وما إذا كان هناك حيوان مصاب أو رجل مريض وصل إليها من أي مكان آخر.

وأوضح الخبير، أن منشأ العدوى قد يكون في منطقة السوق أو في أي مكان آخر على حد سواء، لافتا إلى أن مثل هذه الأمراض عادة حيوانية المنشأ، لكن من غير المعروف حتى الآن ما هو الحيوان الذي يدور الحديث عنه في هذه الحالة.

وأضاف بن إمبارك، أن بعض الدراسات كشفت أن الحيوانات، بما فيها النمور، وحيوانات العرس قد تصاب بكورونا، وأن الكلاب أقل تعرضا لخطر الإصابة من حيوانات المزارع، مثل الخنزير والدجاج.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن المنظمة تستبعد حاليا إمكانية أن يكون منشأ الوباء خارج حدود الصين، على الرغم من رصد إصابات لأشخاص في دول أخرى لم يسافروا إلى الصين.

وقال ليندماير، ردا على سؤال عن إمكانية أن يقع مصدر الوباء في دولة أخرى غير الصين: "جميع الشهادات تشير حاليا إلى منطقة ووهان وسوقها وإمكانية أن يكون الفيروس تسلل إلى هناك عبر موظفين في السوق، وليس هناك أي شهادات أخرى حاليا".

وأشار المتحدث باسم المنظمة، إلى أن الدراسات العلمية لا تشير حاليا إلى إمكانية أن ينحدر كورونا المستجد من أي مكان خارج الصين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوباء ربما كان يتفشى في العالم قبل ذلك الحين دون رصد أحد لذلك، وخاصة في موسم الإنفلونزا.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات السياسية حول مسألة منشأ الوباء، حيث ألقت الولايات المتحدة، باللوم على الحكومة الصينية في إنتاج العدوى داخل مختبر سري في ووهان.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم، إن منشأ كورونا المستجد "كوفيد 19" مسألة علمية يحددها العلماء والمختصون فقط.

وجاء ذلك في تصريح لـيينج تعليقا على تغريدة سابقة لدبلوماسي صيني قال فيها إن "الجيش الأمريكي ربما أحضر فيروس كورونا الجديد إلى ووهان"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وأضافت يينج "إذا كان هناك حرص على التمسك بكلمة (ربما) التي طرحها الدبلوماسي الصيني، فلماذا لا يتم التعامل بالمثل وتوجيه السؤال ذاته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته لحديثهما بوجود (أدلة مؤكدة) حول أصل الفيروس؟ يجب تقديم تفسيرات علمية حول نشأة الفيروس، وترك المسألة للعلماء".

وحول انتقاد نائب مستشارالأمن القومي الأمريكي "ماثيو بوتينجر" للصين بشأن الوباء، قالت يينج: "إذا كان هناك أشخاص في واشنطن يريدون إلقاء اللوم على الصين بشأن الوباء، وممارسة التنمر على الصين، فإن 1.4 مليار صيني لن يوافقوا على ذلك أبدا".

وأكدت يينج، أنه في مواجهة الوباء، يتحد الشعب الصيني لتحقيق طموحاتهم، ولا يخافون من المصاعب وقد حققوا إنجازات استراتيجية كبيرة في الوقاية من الوباء ومكافحته.

وحثت يينج، المسؤولين الأمريكيين على فهم تاريخ الصين بشكل جيد، والتعامل مع الشؤون الداخلية الأمريكية بشكل أفضل.