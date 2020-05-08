إزالة 150 طن قمامة في البلينا بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية بمدينة البلينا في سوهاج، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن إزالة 150 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وقال المحاسب أحمد البدري، رئيس مدينة البلينا، إن الحملة استهدفت مدخل قرية عرابة أبيدوس وطريق المعبد وبعض شوارع القرية، إلى جانب طرق عزبة حمام ونجع أبو ستيت وقرية الحجز.

وأضاف البدري، أن الحملة شملت أعمال النظافة والتجميل بطريق "مصر – أسوان" الزراعي، ومدخل قرية برديس وشارع نقطة الشرطة بناحية قرية برديس.

جدير بالذكر أن الحملة تمت بإشراف كلًا من محمد أبو الخير رئيس قرية عرابة أبيدوس، عبد الصمد أبو غابة رئيس قرية أولاد عليو، هيبت عابدين رئيس قرية برديس، على عبدالعزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل.