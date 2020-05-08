عودة مياه الشرب لكفر المنصورة والسجن العمومي في المنيا

عادت مياه الشرب لأحياء كفر المنصورة، حي غرب مدينة المنيا، ومنطقة السجن العمومي، بعد انقطاع دام 8 ساعات اليوم الجمعة، لإجراء أعمال إحلال وتجديد خطوط وصيانة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، أعلنت أمس الخميس عن انقطاع المياه، بتلك المناطق لإجراء أعمال إحلال وتجديد بالخطوط، وناشدت الأهالي توفير احتياجاتهم من المياه.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والتوعية والإعلام وخدمة المواطنين بالشركة، عن تلقي أي شكاوي أو استفسارات على الخط الساخن (125)، وأرقام محمول 1271196196- وواتس 1271269587.