"تعقيم 3 مرات يوميا و5 أشخاص للصالة".. إجراءات العمل بالشهر العقاري

استعرض قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، طبيعة العمل في مقرات الشهر العقاري في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كامل رمضان عثمان مدير عام التفتيش الفني بالقاهرة الكبرى، إن الحكومة وجهت بتجنب التكدسات، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مثل توكيل صرف المعاش، توكيل خاص بقضية، مثل قضايا الأحوال الشخصية ودعاوى ثبوت وإنكار النسب، ودعاوى النفقة، والإقرارات، ومحاضر فتح وغلق وصية وإثبات التاريخ.

وأوضح، أنه جرى تفعيل وتزويد خدمتين أخريتين وهما خدمات التوكيلات الخاصة بجميع أنواعها، وعقود بيع السيارات لتيسير حركة التعامل بين المواطنين.

وتابع: "نتمنى الالتزام بإجراءات الدولة حرصًا على مصلحة وصحة المواطنين والعاملين بالشهر العقاري".

بدوره، قال ياسر وهبة رئيس مكتب توثيق قصر النيل، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل وجها بالتسهيل على المواطنين في بعض الإجراءات التي يتعذر عليهم عدم القيام بها، مثل التوكيل الخاص، مثل التوكيل الخاص بالنفقات.

وواصل: "يجب ألا يذهب المواطنون إلى مصالح الشهر العقاري إلا لتحقيق الأمور والأشياء الضرورية، لأننا في ظروف استثنائية والصحة لا تعوض".

وأشار، إلى أنهما وجها أيضًا بفتح بعض المعاملات مثل التوكيلات الخاصة، لأي محامي لرفع القضايا، أما الدكتور محمد عبدالعظيم رئيس مكتب توثيق الأهرام، قال: "نحرص على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء التعامل مع مصلحة الشهر العقاري داخل وخارج المقر، كما علقنا ملصقات في المكتب بأماكن الجلوس، ونطالبهم بالجلوس عليها".

وقال محمود عبدالعزيز رئيس مكتب توثيق الوايلي: "داخل صالة المكتب نسمح بدخول 5 أشخاص حسب أعداد الفنيين في المكتب، كما نعقم المصلحة 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد، وممنوع منعًا باتا الدخول دون الكمامة أو القفاز".

وواصل: "مستعدون لمواصلة العمل ليل نهار، ولكن يجب أن يستجيب المواطنون للإجراءات الاحترازية".

ووجهت نعم محمد عبدالفتاح رئيس مكتب توثيق حدائق، رسالة إلى المواطنين والزملاء، بأهمية الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتجاوز الأزمة.