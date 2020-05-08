الادعاء التركي يوجه التهم لـ4 طيارين ومضيفين بقضية كارلوس غصن

وجه الادعاء التركي لائحة اتهام لسبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين، على ذمة قضية هروب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المتهمين إن لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة في إسطنبول في ساعة متأخرة أمس الخميس، وجهت رسميا للطيارين الأربعة ومسؤول في الشركة وشملت جرم "تهريب مهاجر"، وهو اتهام تصل أقصى عقوبة له السجن 8 سنوات.

وأضاف المحامي محمد فاتح داناجي في تصريحات لوكالة "رويترز" للانباء، أن مضيفين متهمين بعدم الإبلاغ عن الجريمة، وهو أمر يمكن أن تصل عقوبته للسجن لمدة عام.

وألقت الشرطة التركية القبض على المشتبه بهم في الثاني من يناير، ونقل عن مسؤول بوزارة الداخلية حينذاك قوله إن شرطة الحدود التركية لم تتلق إشعارا بوصول غصن ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه.

وفي اليوم التالي قالت شركة "إم.إن.جي جيت" التركية الخاصة لتشغيل الطائرات إن غصن استخدم اثنتين من طائراتها بصورة غير مشروعة في هربه من اليابان مستعينا بموظف زور السجلات لإبعاد اسمه من الوثائق، وأكدت الشركة حينها أنها تقدمت بشكوى جنائية.

وقالت شركة نيسان موتور بوقت سابق إنها أقامت دعوى ضد غصن تطالبه فيها بدفع 10 مليارات ين (91 مليون دولار) تعويضا عن أضرار لحقت بها بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.

ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدامه لأموال الشركة، الأمر الذي دفعه للفرار إلى لبنان في ديسمبر الماضي.

وكان غصن فر إلى لبنان هربا من نظام العدالة الياباني نافيا كل الاتهامات الموجهة ضده.