ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن إلى 508

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 508.

وقال جابر- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"- إن الإصابات كانت لخمسة من سائقي شاحنات، ولطالب من روسيا، و18 حالة من مخالطي سائق المفرق.

وأشار جابر، إلى أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء في الأردن، وإجراء نحو 5 آلاف فحص اليوم، وأن فرق التقصي الوبائي تواصل عملها في الميدان وسيتم تجاوز الانتكاسة خلال أيام.

الصحة العمانية: وفاة مصاب بكورونا ترفع حصيلة الوفيات إلى 16

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة وفاة مقيم مصاب بكوونا، يبلغ من العمر 43 عامًا؛ ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 16 وفاة.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا المستجد في السلطنة، منها 42 حالة لعمانيين، و112 حالة لغير العمانيين، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 3112 حالة، منها 1025 حالة تماثلت للشفاء.