محافظ كفر الشيخ يهدد أصحاب المحلات غير الملتزمين بقرار الحظر

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على أنه سيجري اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب المحال غير الملتزمين بقرارات الحظر، وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ5 مساءً حتى الـ6 صباح اليوم التالي، طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ، استمرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الـ45 من قرار الغلق، موضحا أن قرار رئيس مجلس الوزراء، يسمح للمحال التجارية التي كانت تُغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الـ5 مساءً، ويسمح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه، إلى جانب خدمة توصيل الطعام للمنازل، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لتنظيم ذلك.