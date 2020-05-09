موجة انتقادات ضد عمرو خالد في الكويت.. ومطالب بوقف برنامجه

تعرض الداعية المصري عمرو خالد لموجة من الانتقادات في الكويت، وسط مطالب بوقف برنامجه "كأنك تراه"، المُذاع عبر قناة "الرأي" المحلية.

والهجوم جاء بعد تناقل مقطع فيديو قديم جرى تداوله بشكل كثيف عبر الشبكات الاجتماعية، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وظهر عمرو خالد خلال المقطع، وهو يقول إن معاوية بن أبي سفيان (مؤسس الدولة الأموية) حذَر ابنه "يزيد" قبل وفاته من الصحابي عبدالله بن الزبير بن العوام، و"أوصاه بقتله وتقطيعه إربًا إربًا إن استطاع".

ووصف مُعلقون عبر تويتر حديث الداعية المصري بأنه "سقطات مُثيرة للفتنة".

كما تناقل مغردون فيديو لداعية كويتي، أمس الخميس، قالوا إنه يرد خلاله على عمرو خالد، وفيه ذكر الخميس أن "هذا ما حصل. لماذا لم يقطعه معاوية؟، هذه رواية كاذبة، هذا القصاص (يقصد عمرو خالد) لا يدري ماذا يقول، لا أدرى من أين يأخذ معلوماته".

وعبر تويتر نشط هاشتاج #اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية، وجه مستخدمون من خلاله انتقادات إلى الداعية المصري.