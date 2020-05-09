استخدمها العثمانيون في تخزين بضائعهم: وكالة شلبي بأسيوط في نقاط

تقع وكالة شلبي الآثرية غرب مدينة أسيوط، بأحد أقدم الأسواق التجارية في مصر "سوق المجاهدين أو المجذوب"، أو ما يطلق عليها شعبيا "منطقة القيسارية"، التي يفوح منها عبق التاريخ الإسلامي، إذ تشبه إلى حد كبير أسواق "الموسكي وخان الخليلي" في القاهرة.

"الوطن" توضح جميع المعلومات عن الوكالة الآثرية في النقاط التالية:

1- الوكالة ضمن ثلاث وكالات تجارية أثرية ترجع إلى العصر العثماني، وهي "وكالة ثابت- وكالة لطفي- وكالة شلبي"، في شارع محمد محمود باشا "القيسارية" سابقا، وفيها شارع الانكشاري، الذي يرجع اسمه إلى عهد الحكم العثماني للبلاد.

2- شُيدت هذه الوكالات، على الطراز المعماري العثماني، فيتوسطها فناء مستطيل الشكل، وسقفها به نافذة كبيرة للإضاءة والتهوية.

3- تعود هذه الوكالة، إلى العصر العثماني، وصاحبتا هذه الوكالة هما السيدة "نيلة خاتون"، والسيدة "آمنة محمد الكاشف بك زادة"، وذكرت الوكالة فى حجة مؤرخة 1241 هـ / 1824م، وأوقف العمل بهذه الوكالة في عام 1890.

4- تتكون الوكالة، من طابقين الأسفل منه للدواب، وتخزين البضائع في غرف، فيما خُصص الطابق العلوي للمعيشة والإقامة المؤقتة للتجار القادمين من المدن البعيدة.

5- صممت وكالة شلبي قديمًا، لتكون مقصد التجار الوافدين من البلاد البعيدة، ليتخذوها استراحة لهم من عناء السفر، أما الآن، فهي خاضعة لهيئة الآثار الإسلامية، وتفتح أبوابها فى حال وجود وفود سياحية أو لعمل بعض الأنشطة الثقافية على فترات متباعدة.

5- بعد مرورك من باب خشبي مرتفع، تجد مدخل الوكالة، وهو عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل (2.90 1 x 2متر) يعلوها قبة خشبية داخلها نجمة ثلاثية الشكل، صممت بهذا الارتفاع لتستطيع الجمال المحملة بالضائع المرور منها، لتصل من ذلك المدخل إلى صحن الوكالة.

6- لعبت الوكالات، دورا مهما في الناحية الاقتصادية والتجارية، حيث كانت أسيوط نقطة تجارة مهمة في ذلك الوقت، وكانت بداية لدرب الأربعين، الذي يصل إلى إقليمي دارفور وكردفان في السودان، التي تنشط تجارة الشام منها وإليها.

يقول عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط، إن الوكالة تتكون من صحن أوسط سماوي مكشوف، مستطيل الشكل (10.5x 7 أمتار) تحيط به غرف صغيرة، تعرف باسم "حواصل"، تتقدمها ظلة "إطار" محمول على عشرة أعمدة دائرية من الطوب المنجور، ويطل الطابق الثاني على الصحن، بشرفة من خشب الخرط.

وأضاف "الحسينى"، أن الحواصل عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل (1 7.5 × 10 أمتار)، وهو مكشوف سماوي، يحيط به من جميع الجهات، ظلة مسقوفة من خشب النخيل، ترتكز على عشرة أعمدة دائرية، وخلف الظلة تقع أبواب الحواصل.

وأوضح أن الوكالة، تشمل 19 حاصلاَ، وتعني غرف صغيرة بعضها ذات قبب دائرية الشكل، يغطيها قباب ضحلة، من الطوب الأجر، ولكل حاصل فتحة باب مستطيلة تغطيها أقببة نصف دائرية للتهوية، استخدمها العثمانيون في تخزين بضائعهم.تصل إليه من خلال سلم بالركن الجنوبي ضيق المساحة، مرتفع الدرجة عن الأخرى، لتجد نفس تصميم الدور الأول، حيث يحيط بالطابق الثاني 19 غرفة مختلفة المساحات، بعضها مربع وبعضها مستطيل، ويسقف الطباق سقف مسطح من جزوع النخيل.

وأشار إلى أن العثمانيين، صمموا الطابق الثاني، من أجل استراحة الرجال وحريم السلطان، كما أنه يضم شرفة من الخشب تطل على مدخل الوكالة، من أجل أن ينظر منها حريم السلطان إلى الخارج، دون كشفهم على أحد من المارة.