اجتماع تنسيقي لملتقى الجمعيات الخيرية في مركز أجا بالدقهلية

عقدت مؤسسة "شباب الخير" بميت فضالة، وجمعية "شباب الغراقة"، بمحافظة الدقهلية، أمس، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجمعيات الخيرية داخل قرى مركز أجا، بهدف بحث إنشاء ائتلاف الجمعيات الخيرية بأجا، لتوحيد جهود العمل الخيرى والتطوعى والتعاون المتبادل خلال الفترة القادمة بين الجمعيات الخيرية المشهرة.

وقال أحمد فتحى منسق ملتقى الجمعيات الخيرية، إن هذه المبادرة تهدف إلى إيجاد آليات للعمل المشترك بين الجهات التي تعمل في المجال التطوعي والخيري، حيث يبلغ عدد الجمعيات فى قرى المركز إلى أكثر من 120 جمعية، تم دعوتها للتنسيق فيما بينها من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمحتاجين بحيث لا تحدث ازدواجية في تقديم هذه المساعدات لنفس الأشخاص من قبل أكثر من جمعية لعدم إهدار التبرعات.

وأضاف فتحي، في بيان صحفي، أن الفكرة لاقت انتشارا واسعا وترحيبا بالفكرة داخل القرى ومدينة أجا علي أمل التعاون بين كل الجمعيات في قرى المركز لإنجاح كل جمعية داخل قريتها، كما أن الائتلاف على استعداد لدعم الجمعيات وتقديم مختلف التسهيلات من أجل تنفيذ نشاطاتها وتوفير الإمكانيات وتقديم الخبرات للجمعيات الجديدة، وأصبح الملتقى ينعكس على مركز أجا الفقير في خدماته إلى مركز كثير من الخدمات.

وأشار إلى أنه تم عمل أول اجتماع بقرية البساتين بعد الانتهاء من قافلة جمعية رعاية الكبد بالمنصورة، وسيتم الإعلان قريبا عن إقامة مؤتمر للتعرف على الائتلاف وأهدافها من خلال توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والجمعيات المشاركة مؤقتا (مؤسسة شباب الخير بميت فضالة، جمعية شباب الغراقة، جمعية شباب الخير بميت أبو الحسين، شباب الخير بالبساتين، وجمعية شباب الدير، والرحمة بكفر ديرب، وكفر عوض، جمعية خدمة المجتمع بعزبة أبو داود، جمعية تنميه المجتمع بشنشا، جمعية تنمية المجتمع بمنشأة الأخوة).

وأكد أن الملتقي نجح خلال الفترة الماضية في إثبات وجوده من خلال أزمة الرياح والأمطار، وتمكن من إغاثة جميع الحالات المتضررة، نحو أكثر من 200 حالة، وتوفير سكن بديل للحالات التي انهارت منازلها، وتوفير "مشماعات"، كم تمكن الملتقى خلال الفترة الماضية من توفير أكثر من 5 طن كلور، لمعظم القرى داخل المركز، وتوفير جونتيات وماسكات وكمامات كما تم توفير بدل عزل لجميع الجمعيات.