تراجع أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 747 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة، تذبذبات عدّة بين ارتفاع وانخفاض في سعر المعدن النفيس، ما جعل المقبلين على شرائه، في حرص على متابعة يومية، لمستجدات أسعاره.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الجمعة، والتي شهدت تراجعًا بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في نهاية تعاملات اليوم، الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 851 و854 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 745 و747 جنيه، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 639 و640 جنيه، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و976 جنيها.