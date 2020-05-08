عاجل.. البيت الأبيض: ترامب وبنس لم يخالطا الموظف المصاب بكورونا

أعلن مسؤول في إدارة دونالد ترامب، أن رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس لم يتواصلا مؤخرا مع الموظف المصاب بكورونا في البيت الأبيض، والذي يعمل تحت إشراف بنس.

وقال المسؤول إن الموظف المصاب تواصل مع 6 أشخاص كانوا سيسافرون جوا مع نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة، وقد تم استثناؤهم من الرحلة لاحقا وفقا لرويترز.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الجمعة أن أن أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مصاب بالفيروس، بعد أن نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لبنس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية التابعة للبيت الأبيض بفيروس كورونا.

وقبل قليل أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة كيتي ميلر المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس بفيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس أول إنه سيخضع يوميا هو ونائبه مايك بنس لفحص وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".