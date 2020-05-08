ليالينا 80 الحلقة 15.. مرتضى يسعى للزواج بأخرى وخالد الصاوي في الحارة

يخبر محمد علي رزق "مرتضى"، في الحلقة الـ15 من مسلسل ليالينا 80، صديقه بأنه يريد أن يتزوج للمرة الثانية، لكي يكون له طفل يحمل اسمه، ولكن صديقه ينصحه بالاختيار الصحيح، وعدم زواجه من بدرية "نهى عابدين".

يقابل "مرتضى" بدرية، ليخبرها بحيرته في علاقته بها، ويسألها عن علاقتها السابقة، لتخبره بأنها كانت مرتبطة، وعلى وشك الزواج، لكنها لم تتم لأنها كانت تبحث عن الأمان، ثم تخبره في النهاية، بأنها ستتزوج من شخص آخر، وستتركه أيضا، بسبب عدم جدية مرتضى في علاقتهما.

يذهب خالد الصاوي الى الحارة ببولاق، ويقابل راضي "محمد عادل"، ويلعب معه الطاولة، كما يحكي له أسراره وما يوجعه.

يصطحب جلال ابنة أخيه جميلة للخارج، ويخبرها بأنه على علاقة براضي، الذي كان معا في الحادث.

في نهاية الحلقة، كاد إياد نصار "هشام"، أن يفقد عقله ويتعرض لحادث، بعد أن رأى زوجته غادة عادل "مريم"، مع مديرها في العمل محمد الشقنقيري "مدحت"، ليمسك بها ويستقبل سيارته، بعد أن يعلم علاقتها به، ولأنه يريد أن يتزوجها، ولكنها أكدت له أنها لا تحبه، فهي تحترم زواجهما.

مسلسل "ليالينا 80"

يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.