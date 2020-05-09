رئيس مدينة إسنا ينفي رش سيارة لمياه صرف صحي بطريق البحر في الأقصر

أكد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، أن ما تداوله البعض من أهالي المدينة عبر صفحات التواصل بعنوان "رش مياه صرف صحي بطريق البحر"، أمر غير صحيح، وقال إنه كان يوجد كسر بخط مياه شرب بجوار نادي الزراعيين بشارع البحر، وأثناء عمل فريق الإصلاح من قبل شركة مياه الشرب تطلب الأمر تفريغ المياه وتجفيف منطقة إصلاح الخط.

وأضاف رئيس مدينة إسنا أن سيارة تابعة لشركة مياه الشرب قامت على الفور بشفط المياه ورشها بطريق البحر، وقال إن تلك المياه التي تم رشها بسيارة شركة المياه هي مياه شرب من ماسورة المياه المكسورة وليس مياه صرف صحي كما ردد البعض، مناشداً المواطنين بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية، حتى لا تؤثر الشائعات بالسلب على عمل المؤسسات الحكومية التي من دورها خدمة المواطن والعمل على الصالح العام.