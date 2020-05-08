تركيب كاميرات مراقبة على نقاط الحجر الزراعي بالوادي الجديد

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وجه بتركيب كاميرات مراقبة على نقاط الحجر الزراعي الحدودية وذلك لرصد حركة نقل فسائل النخيل وكافة المخالفات التى تتعلق بنقلها دون تصريح واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن المحافظ وجه أيضا بتفعيل القرارات الصادرة بشأن تشكيل لجان للمرور على النخيل وتحرير محاضر مخالفات لأصحاب النخيل المهمل، مشيرا إلى أنه في إطار خطة وزارة الزراعة والمحافظة على الاعتماد على المكافحة الحيوية ضمن إجراءات مكافحة آفات ثمار نخيل البلح، وبتمويل من صندوق تدعيم مكافحة آفات النخيل بالمحافظة، جرى إطلاق طفيل التريكو جراما، حيث جرى، إطلاق 15000 كارت على مساحة 1500 فدان.

وأوضح أن المستهدف إطلاق الطفيل على مساحة تتراوح بين 1500 -2000 فدان من النخيل وما يجري إطلاقه في تلك الحقول من كروت طفيل التريكو جراما يتراوح بين 15000 -20000 كارت.