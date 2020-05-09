بريد الوطن..هذا العالم

ألملمُ اليوم

وأربطُه شالاً على خصر المساء فيرقص!

هذا العالم يحضّر نفسه لى كوجبةٍ دائماً

وكأسٍ دافئة

يرتبنى..

بقايا الفوضى صوتٌ غاضب

وحكاية آخر ليلِ الحكايا

ولمسةٌ

وعمرٌ لا يكبر

هذا العالم يشبه أمى

يشبه أبى.. غائبٌ وبعيد

وقريبٌ أكثر

**

هذا العالم قبعةٌ

يدىّ رأسٌ،

هذا العالم يشبهك

هذا العالم جثةٌ،

دفنْته تحتَ عتبةِ النافذة،

لأتكئ على جدارٍ قريبٍ منه

وأنحنى دون خيالٍ

نوارة محمد خنسا

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