بريد الوطن..من"كورونا" للمصريين: نشكركم لحسن تعاونكم

فيه إيه يا بلد؟ فى حياتى لم أر دولة تناشد مواطنيها وتتوسل إليهم ليحافظوا على أنفسهم، والناس «ودن من طين وودن من عجين»، لا أعرف سر ثقة الناس فى أن موضوع فيروس كورونا موضوع لا يستحق الاهتمام منهم على أنفسهم، هذه الثقة المفرطة ستكلفنا ثمناً مؤلماً، يوماً بعد يوم الإصابات تتزايد والأمور تزداد سوءاً، يكفى أن الدولة حذرت من أن يصل عدد المصابين إلى ١٠٠٠ حالة لعدم التمكن من تتبع المخالطين، فنجد أن العدد يصل للألف الأولى فى خمسين يوماً، ثم فى ٨ أيام يصل العدد للألف الثانية، والأعداد تزداد لأن المواطن يتعامل مع الأمر بقوة الدفع الذاتى، فنرى الشوارع متكدسة بالناس دون اهتمام، والدولة تحاول ألا تضيّق الخناق على الناس بفرض حظر كلى، لأن ساعتها الخسارة ستكلفنا أعباء سنعانى منها مستقبلاً، كما أن هناك من يدفع الأمور لتصل للحظر الكامل لتنفيذ مخططاته الشيطانية من إحداث انفلات فى الشارع المصرى، لأن الدولة فى الحظر الكامل ستحتاج لفرض الأمر بالقوة، والناس ستعانى وقتها، هذه الأمور كلها علاجها فى يد المواطن لأن الدولة تحاول جاهدة أن توفر له قدر المستطاع جميع احتياجاته وتسخر كل إمكانياتها من أجل ذلك، والأمر جد خطير، بل إنه الأخطر فى هذا الجيل الذى لم يسمع ولم ير عما أحدثته الأوبئة فى كثير من البلدان قديماً.

محمد الطرابيلى - المنصورة

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