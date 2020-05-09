بريد الوطن..وجِّه برفع إشغالات إمبابة يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان منطقة إمبابة من تجمعات القمامة بكثرة، وخاصة شوارع البوهى والبصراوى والوحدة، ولا يوجد الاهتمام الكافى أو رفع المخلفات يومياً، ويترتب على ذلك كثرة الذباب فى المنازل، بالرغم من رش المبيدات داخل الشقق، فلا توجد سيارات من المحافظة ترش الشوارع وتعقمها بالمبيدات، وفى نفس الوقت فإن شارع البوهى تكثر به الحفر جراء العمل فى مشروع المترو، وشارع الوحدة تتراص فيه سيارات الميكروباص بعشوائية وتعيق الحركة، وفى الميدان تستقر كميات كبيرة من القمامة ذات الرائحة الكريهة إلى جوار أكشاك المواد الغذائية، نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التدخل لرفع كل تلك الإشغالات، والاهتمام بالمنطقة والقضاء على معاناتنا.

عن الأهالى: ماجدة فهمى صالح

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