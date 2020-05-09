وكيل أوقاف الإسكندرية: الإجراءات الاحترازية ضرورة للحفاظ على المصلين

قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الجمعة، إن الغاية من كل الإجراءات الاحترازية وإغلاق المساجد والتأكد من اتباع التعليمات، هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر، وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية.

وتابعت مديرية الأوقاف، أوضاع المسجد بالمحافظة من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية، للاطمئنان على استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود مخالفات.

وشكر عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، كل منتسبى الأوقاف فى الإسكندرية على كل ما يبذلونه ويقدمونه لخدمة بيوت الله والمحافظة على رواده، مؤكدين على أن الغاية العظمى هى المحافظة على الأرواح والأنفس من أي خطر يهددها.