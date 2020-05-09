الحلقة 15 من مسلسل "فرصة تانية".. "ملك" ترفض العودة لـ"زياد"

تبدأ الحلقة 15 من مسلسل فرصة تانية، باستعادة "ملك" ياسمين صبري، ذاكرتها بعد اقتحام "ريهام" آيتن عامر، حفل الخطبة، لتتذكر بعدها كل شيء.

وتنتقل "ملك" إلى المستشفى، وبعد استقرار حالتها الصحية تعود إلى ممارسة عملها من جديد في الشركة، وترفض الحديث مع "زياد" أحمد مجدي، حتى يغلق أمامه أبواب الفرصة الثانية، التي كان يحاول استغلالها بعد فقدانها الذاكرة.

وتتوالى الأحداث، وتمارس "مريم" هبة مجدي، أشكال مختلفة لتهديد زوجها "مدحت" دياب، بعد اكتشافها عمله في تجارة المخدرات، وتجبره أن يتنازل لها عن معرض السيارات والفيلا، ويضطر "مدحت" الموافقة على طلباتها.

وتنتهى الحلقة، بقرار "ملك" الموافقة على الارتباط بـ"كريم"، عمر الشناوي.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وإدوارد، وأشرف زكي، وهبة عبدالغني، وأحمد مجدي، وأحمد الشامي، ومحمد دياب، ومحمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".