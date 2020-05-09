عشان تجدد شقتك أو بلكونتك.. إليك أسعار البين باجز بأحجامها المختلفة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، بأهمية العزل المنزلي لمنع انتشار الفيروس، فرضت الحكومة المصرية، حظر تجوال لمنع حركة المواطنين بالشوارع، من الساعة 9 مساءً، حتى 6 صباحًا، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، ما دعا أغلب المواطنون إلى التجديد والابتكار في منازلهم، خاصة مع دخول شهر رمضان.

وكان أبرز ما طاله التجديدات بالمنازل، هي شرفة المنزل، كونها من أكثر الأماكن راحة، خاصةً إن كانت جيدة التهوية ومساحتها كبيرة، تسمح بجلوس أفراد العائلة بها، حيث حرص البعض على الابتكار في تزيينها وتجديدها، لتناسب فترة الحجر المنزلي.

وتقدم "الوطن"، أسعار البين باجز في الأسواق على النحو التالي:

- أريكة بين باج كبيرة: يتراوح سعرها بين 900 و1150 جنيهًا.

- بين باج باف كبيرة جلد: تتراوح بين 630 و750 جنيهًا.

- بين باج باف كبيرة جينز: تتراوح بين 370 و600 جنيه.

- بين باج باف قماش: تتراوح بين 630 و800 جنيه.

- بين باج ميني باف: تتراوح بين 105 جنيهات و130 جنيهًا.

- بين باج أطفال: يتراوح سعره بين 100 جنيه و105 جنيهات.

- كرسي ميني دوار: يبلغ سعره 100 جنيه.

- كراسي بين باج متعددة الألوان: يبلغ سعرها 120 جنيهًا.