القاهرة للدراسات: رفع الحجز الضريبي عن أي عميل يسدد 1٪ من أصل المبلغ

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المتعاملين مع الضرائب والذين يطلق عليهم الممولين هناك أكثر من 93 ألف خاضع وعليه إجراءات حجز ضريبي لدي البنوك، لافتاً إلى أنه في إطار تدعيم الدولة لمجتمع الأعمال والسياسات الاقتصادية في مصر لتدور حركة العجلة الاقتصادية بشكل جيد تم إتخاذ إجراءات برفع هذا الحجز.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا الحجز يتضمن جزئين وهي أن يقوم الممول بسداد 1٪ إذا كان الرفض الضريبي عليه من واقع عدم طعن بمعني أنه وصله نماذج الضريبية ولم يطعن عليها في المواعيد القانونية فيقوم بدفع 1٪ وتحويل الملف الضريبي إلى لجنة داخلية أو طعن، وفي حال إذا كان في إجراءات نزاع مع الضرائب يوجد لجنة فض منازعات وفي المحكمة يتم تسديد 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة عليه رفع إجراءات الحجز البنكي على البنوك أو على التنفيذ الذي عليه ثم بعد ذلك يقوم بعمل تخفيض للضريبة المستحقة على فترة لا تقل عن سنتين وتمتمد إلى 5 أو 7 سنوات.

وتابع، أن هذا الإجراء سيسهل سرعة تعامل الشركات مع الضرائب وسداد المستحقات الضريبية لها وخاصة أنه يوجد قانون صدر منذ فترة لفض المنازعات وأنه في حالة التسوية الضريبية 30٪ من غرامات وفوائد التأخير في حالة السداد المبكر يتم حذفها وتأجيلها نهائياً.