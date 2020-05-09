مكرم: السوريون أقرب شعب للمصريين وصدام حسين وقع في نفس خطأ عبدالناصر

أثنى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وأعتبره رجل دولة ورئيس حقيقي، ويعرف قيمة مصر الحقيقية.

وقال مكرم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إن العلاقة المصرية السورية، علاقة فريدة في التاريخ، والعلاقة بين الشعبين علاقة فريدة، رغم البعد الجغرافي، مضيفًا: "السوريون هم أقرب شعب عربي للشعب المصري، ولايزال كل مصري لديه حنين لسوريا، وتظل جزء أساسي من مكوناتنا، لأسباب تاريخية طويلة".

وتحدث مكرم عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدًا أنه أخطأ في هجومه على الكويت "هذه القضية هي اللي غيرت محور العلاقات العربية العربية، ودي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات العربية العربية، وبعدها لم يصبح ما هو عربي مقدس"، لافتًا إلى أنه اعتدى وأخذ أرض عربية.

وحيا مكرم موقف مصر، وأنها اختارت الموقف الصحيح لتصحيح هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه التقى صدام حسين كثيرًا، لافتًا أنه كان لديه ثقة بالغة بنفسه، وكان مفتونًا بنفسه جدا، مؤكدًا أن مبارك فعل المستحيل لمنع هذا الصدام، لكنه لم ينجح في هذا، مشددًا: "صدام في النهاية وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه عبدالناصر، وهو العلاقة بين الآمال والقدرة والاستطاعة".