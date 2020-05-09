بالشرح والصور.. طريقة استخدام خدمات المرور الإلكترونية في المحافظات

أعلن النائب العام، إطلاق خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، وذلك لتقديم الخدمات المقدمة إلكترونيًا عن بُعد.

وستقدم الخدمات عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg، حيث يظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط على "خدمات المرور" ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية كالآتي:

خدمة الاستعلام الإلكتروني

خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قِيَمِ المخالفات المرورية المُستحقة على رخص القيادة المُطورة، أو المركبات؛ والتي تُتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.

- للاستعلام عن مخالفات رخص المركبات اضغط على "مخالفات رخص المركبات".

- اكتب رقم الرخصة بالخانات المخصصة لذلك بدقة ثم اضغط على "إجمالي المخالفات".

- في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات التي تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام بغير حروف"، أدخل رقم الرخصة والمحافظة ونوع وحدة الترخيص بالخانات المخصصة لذلك واضغط على "إجمالي المخالفات".

- ستظهر لك شاشة مبين بها رقم الرخصة المستعلم عنها وإجمالي قيمة المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، وفي حال رغبتك في طلب استخراج شهادة المخالفات اضغط على "طلب استخراج وفاء بالغرامات".

- ستظهر لك شاشة اكتب فيها الرقم القومي لمالك الرخصة المستعلم عنها، اضغط على "طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات".

في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة اضغط على "مخالفات رخص القيادة".

- ادخل البيانات الخاصة برخصة القيادة من خلال إدخال الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها، وحدة الترخيص، ثم اضغط على "إجمالي المخالفات".

- ستظهر لك شاشة مبين بها رقم الرخصة وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، اضغط على "طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات".

- ستظهر لك شاشة مدون بها الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال موافقتك عليها اضغط على "موافق".

- قم باستكمال كتابة البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

خدمة سداد قيم مخالفات المرور

عن طريق الدَفع النقدي عند الاستلام، أو الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية.

- اكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها واضغط على "إرسال الطلب" وستظهر لك تفاصيل السداد.

- ستظهر رسالة للتأكيد على الدفع الإلكتروني في حال اختياره اضغط على "موافق".

- اختر وسيلة الدفع المناسبة من الوسيلتين الموضحتين وقم بالضغط على "استمرار".

- اكتب تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها.

خدمة التظلم الإلكتروني

خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية، التي تتيح التظلم من تلك القيم عن بُعد دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية؛ ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.

- لتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية اضغط على "مخالفات رخص المركبات".

- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة واضغط على "تفاصيل المخالفات".

- ستظهر لك كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

- حدد المخالفات التي ترغب في التظلم منها وسبب التظلم ثم اضغط على "تظلم".

- ستظهر لك شاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة حال موافقتك عليها اضغط على "موافق".

- سوف يظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لذلك، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

- ستظهر لك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به احفظه لاستخدامه في المتابعة.

خدمة متابعة الطلبات الإلكترونية

خدمة متابعة الطلبات الخاصة بمتابعة الطلبات السابق تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

- لمتابعة طلب سبق تقديمه من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، اضغط على "خدمة متابعة الطلبات".

- اكتب رقم الطلب أو بيانات الرخصة في الخانة المخصصة، واضغط على "بحث".

- ستظهر لك الحالة التي عليها الطلب موضوع البحث.

- تتيح الخدمة للمستخدم إمكانية إلغاء الطلب في حالة رغبتك في ذلك، أو تأخر مندوب البريد في التوصيل بالضغط على "إلغاء الطلب".

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