"بكرا الجايي أحلى".. صرخة أمل بصوت علاء زلزلي للحياة

اخترق الفنان اللبناني علاء زلزلي الحجر الصحي، وأطلق عمله الغنائي الجديد أغنية "بكرا الجايي أحلى"، من إشراف مكاتب نوري ميديا للإنتاج الفني.

أغنية من صميم الواقع المعيشي حيال هذه الأزمة العالمية، ينطوي مضمونها على بعث روح التفاؤل والأمل، وتجسد الانتصار بالقوة والعزيمة الجبارة على المحنة.

كتب كلمات الأغنية عمرو، ولحنها علاء زلزلي، توزيع نادر زلزلي، وشاركه بالفيديو كوكبة من المشاهير، من كل القطاعات الإعلامية والفنّية والجّمالية من الوطن العربي، ومن أبرزهم:

فاتي جمالي، هند سداسي، مريم حسين من المغرب، غيث مروان من سوريا، اية زيدان من العراق، رجائي قواس من الأردن، سيرج أسمر، جعدنيستا، غنوة محمود، حسين فنيش، باميلا بيروتي، ربيع الحاج، محمد طه، سيلفانا ديب، نجوى لبدي، جاد حكمت وهبي، ليال بطحاني، شيرين غسان، كريستين حوري، علي نجدي ومشاركة Children Lebanese Cancer من لبنان، وكان العمل من توقيع المخرجة جيسيكا هيكل.