هشام طلعت: الدول قائمة على شركات كبيرة وساهمنا في الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، أن مجموعته شاركت في بناء مساكن اجتماعية، مثل بشائر الخير وأهالينا والأسمرات.

وأبدى "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن المجموعة طرحت عدد من المبادرات، رافضا التحدث عن المبالغ التي جرى إنفاقها في هذه المبادرات، مؤكدًا أن هذا واجبهم ودورهم نحو المجتمع.

وشدد مصطفى، على أن الدول الكبرى تقوم على شركات كبيرة، وهذه الشركات لها دور وطني واقتصادي مهم، في دفع الضرائب، وتوفير فرص العمل، ونمو الناتج القومي مضيفًا: "العالم كله قايم على كده"، مؤكدًا أن مجموعته توفر 80 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المجموعة تسعى للبناء والتنمية.