"لما كنا صغيرين" حلقة 15.. اقتحام خالد النبوي منزل صافي

تفاصيل جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل لما كنا صغيرين، وبكاء والدة ياسين "خالد النبوي"، لاتهام ابنها حسن "نبيل عيسى"، في قضية قتل نهى "نسرين أمين"، ومحاولة ياسين إيجاد طريقة قتلها، وزيارة عم دنيا "ريهام حجاج" بشكل مفاجئ، طالبًا من الاطلاع على عقد، ودخولهم في مشادة وتقطيعه.

زار ياسين، سليم منصور"محمود حميده"، وأطلعه على الصورة التي صورها له هو وصافي، شريكته في المتاجرة بالمخدرات، وزيارة أخرى لصافي في منزلها، لمحاولة الوصول لطبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين سليم، وإنكارها وجود صلة بينهما.

هدد ياسين، صافي لمحاولة إجبارها على توضيح علاقتها بسليم، وتحرير محضر ضدها، بتهمة ترويجها لبيع المخدرات لعملائها، وكشفه العلاقة التي كانت تجمعها بنهى "نسرين أمين".

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.