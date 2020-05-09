هشام طلعت مصطفى عن إعلان مدينتي: "زعلان من رد الفعل.. وربنا أعلم بنيتنا"

نفى المهندس هشام طلعت مصطفى، تغيير إعلان مدينتي بسبب هجوم السوشيال ميديا عليه، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على تغيير الإعلان كل أسبوع، حتى لا يصاب المواطنين بالملل.

وحكى مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، كواليس تصوير الإعلان، مشيرًا إلى أن شركته تحرص على تسجيل آراء العملاء كل فترة عن الخدمات المقدمة لهم في مدينتي والرحاب، لمعرفة مدى رضا العملاء.

وأضاف مصطفى، أن الشركة التي تتولى تنفيذ الحملة الإعلانية، اقترحت إذاعة آراء العملاء، باعتبارها شهادات من سكان المدينة بالفعل، واستقروا على تنفيذ الحملة بهذا الشكل.

وتساءل مصطفى: "أنا شخصيا مش فاهم فيه أيه؟ عشان نحقق حياة أفضل للناس، نطور بلدنا ونرتقي بمستوى الخدمات للأسرة"، مبديًا حزنه بسبب رد الفعل الذي حدث: "أنا زعلان أن يكون ده رد الفعل وبلاد العالم كلها، بتبقى سعيدة لنجاح شركاتها الوطنية، طالما بتشتغل بجدية، وبتؤدي لقيمة مضافة وتطوير لمجتمعها وبلادها، وربنا يهدي الناس".

وتابع: "ربنا يعلم نيتنا وما بداخلنا، ومجهودنا لصالح المجتمع وربنا لن يضيرنا، ومتأكد من ذلك".