مدير صندوق مصر السيادي: نسعي لدعم الصناعات الطبية لمواجهة كورونا

قال أيمن محمد سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الهدف الأساسي من صندوق الإستثمار الذي رافقناه مؤخرا في قطاع الخدمات الصحية هو التعويل على الكوادر البشرية المتقدمة والإمكانيات الواعدة في هذا القطاع.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أن الصورة التي رسمت في الخارج عن مصر في ظل إدارة أزمة فيروس كورونا ليست فقط لقدرتنا على إدارتها إقتصاديا بل محليا وأظهرت قدرة الاقتصاد المصري وقدرته على التنافسية والتنوع والمقومات التي من الممكن أن تكون تربة خصبة جدا للنمو في ظل إعادة تشكيل أولويات المنطقة كلها وكل المستثمرين والصناديق السيادية بما فيهم أفريقيا بشكل خاص والعالم العربي وجميعهم أدركوا أن مصر سوق محوري ولها ثقل بتنوعها الاقتصادي.

وتابع، أن التنوع الاقتصادي فرصة نريد أن نبني عليها، وأن أحد الأهداف التي تم بناؤها من الإستثمار في هذا الصندوق هو خلق نشاط صناعي، مؤكداً أن أسلوب حياتنا سيتغير بعد أزمة فيروس كورونا والتغيير سينتج عنه استخدامات واحتياجات جديدة للسوق المصري والعالمي، وستتيح فرص لإستغلال القاعدة الصناعية الموجودة في مصر وضخ إستثمارات بها لمواجهة الإحتياجات الجديدة وهو فرصة بالنسبة لنا لنكون سوق جاذب للإستثمارات في وقت جميع الأسواق وتركيز المستثمرين داخلياً.