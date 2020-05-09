"الأعلى للإعلام" يعلن ثاني تقرير أسبوعي لرصد مخالفات المسلسلات اليوم

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المقرر أن تعلن اللجنة اليوم السبت، تقريرها الثاني بخصوص الملاحظات التي رصدتها اللجان الفنية على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثاني لشهر رمضان.

وأشار لاشين في تصريح لـ"الوطن"، إلى استمرار تراجع المخالفات وأن أغلبية الملحوظات التي تم رصدها لا ترقى لاعتبارها مخالفات صريحة، "مما يعكس وعي صناع الدراما هذا العام بأهمية احترام المشاهد واستغلال الظرف الراهن لعودة المشاهد إلى الشاشة مرة أخرى" بحسب تعبيره.

وأضاف رئيس لجنة الدراما أنه يتم الرصد وفق 16 معيارا هي "سب وقذف، ألفاظ سوقية، التهكم والسخرية، الحص على الكراهية، انتقادات سلوكيات المصريين، مشاهد عنف، إيحاءات جنسية، التدخين، شرب الخمر، عدم احترام القوانين، تمجيد الجريمة والبلطجي، توظيف الدين توظيف سلبي، مخالفة كود الطفل، تشويه صورة المرأة وإهانتها، مراعاة الهوية المصرية والعربية".

وكانت "الوطن" قد حصلت على التقرير الإحصائي الأول للملاحظات التي رصدتها اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمسلسلات التي تعرض في شهر رمضان و3 برامج وذلك خلال الأسبوع الأول، وتبين رصد 286 ملاحظة منها 219 لـ25 عملا.

واحتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة المركز الأول في ترتيب المخالفات بواقع 90 ملاحظة، ثم التدخين بواقع 57 ملاحظة، وتشويه صورة المرأة 15، ثم مخالفة كود الطفل 12، وشرب المخدرات 11، وشرب الخمر 10، ومشاهد عنف 10، وايحاءات جنسية 8، وعدم احترام القوانين 2، بينما تم رصد ملحوظة واحدة لكل من "سب وقذف، والتهكم والسخرية، والحض على الكراهية، وانتقاد سلوكيات المصريين"، كما لم يتم رصد أية مخالفات تتعلق بثلاثة معايير هي " تمجيد الجريمة، وتوظيف الدين سلبيا، ومراعاة الهوية المصرية والعربية".

كما تم رصد 67 ملاحظة لـ3 برامج وهي رامز مجنون رسمي، وشيخ الحارة والجريئة، والبروفة، منها 30 لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، ثم 28 ملاحظة ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، و9 ملحوظات ببرنامج البروفة الذي تقدمه كلا من انتصار وبدرية طلبة على قناة النهار.