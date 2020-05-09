افتتاح 6 مكاتب توثيق داخل مكاتب بريد في 5 محافظات.. والعمل غدا

أعلنت وزارة العدل، افتتاح 6 مكاتب توثيق، داخل مقرات البريد ببعض المحافظات، وتبدأ عملها اعتبارا من غد الأحد، في إطار خطة الوزارة، في التوسع الجغرافي والتطوير لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

ويبدأ غدا الأحد، العمل بـ6 مكاتب توثيق داخل مقرات البريد في بعض المحافظات، على النحو التالي:

1- مكتب توثيق بريد المنيا (محافظة المنيا).

2- مكتب توثيق بريد نجع حمادي (محافظة قنا).

3- مكتب توثيق بريد قنا (محافظة قنا).

4- مكتب توثيق بريد طنطا (محافظة الغربية).

5- مكتب توثيق بريد كفر الشيخ (محافظة كفر الشيخ).

6- مكتب توثيق بريد المهندسين (محافظة الجيزة).

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إنه جار التنسيق مع أجهزة الدولة، لتوفير مقار إضافية، خاصة في الأماكن التي تشهد زحاما من المواطنين، لتخفيف حدته تباعا.