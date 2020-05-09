عاجل.. وزير التعليم يعلن 9 أرقام لتلقي شكاوى تسليم الأبحاث

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الوزارة للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات، لموضوع تسليم المشروعات، وذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد شوقي، أن هذه الأرقام متاحة للاتصال، ومتاحة أيضًا خدمة "واتساب".

وجاءت الأرقام كما يلي:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

بريد الكتروني: Edmodo@moe.edu.eg

كما قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض النصائح الخاصة بتسلم المشروعات، وذلك في أول ليلة لتسليم المشروعات منوهًا بما يلي:

- في حالة التسليم الورقي، نرجو الالتزام الدقيق بالجدول المعلن، لتفادي التكدس في المدارس، هناك 3 فرص للتسليم، ولكن نلتزم بالجدول لو تكرمتم.

- في حالة التسليم على منصة "إدمودو"، يمكن رفع المشروع في أي وقت من النهار أو الليل من 9 إلى 16 مايو، وبالتالي لا داعي لمحاولة الدخول في وقت واحد، للتخفيف على الشبكات.

- رفع المشروع إلكترونيا هو الحل الأفضل والأضمن والأسلم صحيًا، وترشحه الوزارة، سواء كان المشروع بخط اليد أو بالكمبيوتر، ولا ضرورة لتقديم شئ آخر سواه.

- تسليم المشروع إما إلكترونيا على المنصة أو ورقيا، وليس الاثنين.