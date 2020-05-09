بسبب غروره صنع منافسه.. تعرف على قصة "أنزو فيراري"

الشغف مع الاصرار، يمثلان النجاح وهذا مع فعله بطل قصة اليوم "أنزو فيراري"، الذي ولد فى 20 فبراير 1898 فى مدينة مودينا بإيطاليا، وكان والده عاشقا للسيارات وسباقات السيارات خاصة "الفورميلا 1"، وورث "أنزو فيراري" حب السيارات من والده.

الشغف هو أساس كل خطوة فى النجاح، فى سن الـ10 من عمر انزو فيرارى، أقيم سباق للسيارات، وذهب والده وأخيه الأكبر لحضور السباق، وكان "انزو فيرارى"، يريد الذهاب أيضا، لكن والده رفض، بحجة أنه ما زال صغيرا، ويجب أن يجلس فى البيت.

دفع شغف "انزو فيرارى" للسيارات، الى الذهاب لحضور السباق، وخالف أوامر والده، وأثار السباق، وصوت المحركات شغف وفضول رهيب، وإصرار أن يصبح "فيرارى" سائق سباقات.

فى الفترة من سن الـ10 إلى سن الـ19 من عمر "فيرارى"، كان كل ما يفعله ويشغل تفكيره، هو سيارات السباق، وكيف يصبح سائق سباقات؟

فى الـ19 من عمر "فيرارى" التحق بالجيش الايطالى وحارب فى الحرب العالمية الأولى، وكان بسلاح المدفعية، لكنه انهى خدمته مبكرا بسبب اصابته بوباء الأنفلونزا، وأصيب والده وأخيه الأكبر أيضا بهذا المرض، وتوفى والده وأخيه وظل فيرارى لفترة عاطلا بلا عمل فى المنزل، وبدأ من جديد فى التفكير فى شغفه.

بدأ "انزو فيرارى" فى ارتداد أماكن السباقات، وبدأ فى التعرف على السائقين والتقرب منهم، ومن مديرين فرق السباقات، وأقنع مدير فريق سباقات شركة "cmn" فى 1919، وأصبح سائق سباقات لديهم، لكنه لم يحقق نجاحات وطرد من الفريق عام 1920.

ترك "فيرارى" الفريق، وعين فى فريق سباقات "ألفا روميو" الايطالية، وأصبح سائق سيارات سباقات "ألفا روميو"، وحقق نجاحات معها، وعين مدير لفريق سباقات "ألفا روميو" وفى عام 1929 أنشأ "انزو فيرارى" جراجا خاصا به داخل اسطبل، لتصليح سيارات سباق "ألفا روميو"، وأطلق عليه اسم "سكوديريا فيرارى"، بمعنى "اسطبل فيرارى"، وكون فريق لنفسه يحمل اسمه، ولكنه انفصل عن فريق "ألفا روميو" بعد أن فصلته الشركة.

بعد فصل "انزو فيرارى" من "ألفا روميو"، قرر صنع سيارة سباق ليدخل بها عالم السباقات من جديد، وتكون خاصة به فصنع سيارة أسماها "فيرارى 125 اس"، وسجلت أول سيارة سباق مصرح لها السير على الطرقات العامة قانونيا فى التاريخ فى 1947، وكانت هذه السيارة انطلاقة شركة فيرارى التى أسسها فى نفس العام 1947.

اختار فيرارى شعار الشركة على أساس شعار حصان أسود جامح مع خلفية صفراء تدل على لون مدينة "مودينا" مسقط رأسه و يعلوه علم ايطاليا حيث أهدته شعار الحصان والدة الطيار الايطالى الشهير "فرانشيسكو باراكا" فى عام 1923 كهدية لانجازاته وهذا الشعار كان يضعه ابنها على طائرته ليجلب له الحظ.

أصبحت شركة فيرارى رائدة صناعة السيارات الرياضية وحازت على شهرة واسعة حيث كان ومازال يحلم باقتنائها كل الأشخاص حيث صنع "انزو فيرارى" سيارة تحمل اسمه "فيرارى انزو" و"فيرارة لا فيرارى".

كانت سيارات فيرارى باهظة الثمن ومازالت وكان بها عطل دائم وكان أحد ممتكلى سيارة فيرارى شخص بارع فى الميكانيكا، وأصلح الخلل الذى كان فى الفتيس، وذهب الى "انزو فيرارى" فى مكتبه، لاعطاؤه النصيحة، إلا أن "فيرارى" أهانه، وقال له "أنت مجرد مزارع وسائق جرار زراعى كيف تجرؤ على انتقاد سيارتى، التى تعد أفضل وأسرع سيارة فى العالم؟"، فرد عليه ذلك الشخص "هذا المزارع سيعلمك كيف تصنع السيارات الرياضية"، وكان هذا الشخص هو "فيروتشيو لامبورجينى"، مؤسس شركة "لامبورجينى"، وصنع فى عام 1966 سيارة "لامبورجينى ميورا"، واعتبرت أول سيارة خارقة فى العالم.

توفى "انزو فيرارى" فى 14 أغسطس 1988 عن عمر يناهز الـ90 عاما، وفى 2017 حدثت عملية سرقة فريدة من نوعها، حيث احبطت شرطة مدينة "مودينا" الإيطالية عملية سرقة جثمان "انزو فيرارى" من مقبرته، والسبب فى محاولة سرقة جثته طلب فدية ضخمة من عائلة "فيرارى" أو من شركته لاعادة الجثمان.