عاصفة ترابية تضرب الأقصر

ضربت موجة من الطقس السيئ، محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انتشرت الأتربة والغبار في مراكز المحافظة وزادت حدة موجة الطقس السيئ على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق والمناطق المفتوحة.

وكانت الأقصر قد شهدت أخر حالة من الطقس السيئ منتصف مارس الماضي وهي ما عرفت باسم "عاصفة التنين" تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، بجانب سقوط كمية كبيرة من الأمطار.

وتوقع خبراء مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نتيجة تغير الكتلة الهوائية ودخول هواء بارد قادم من غرب البحر المتوسط، يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، مع فرص لهطول أمطار خفيفة.