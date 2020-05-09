مصطفى سلامة عند دوره في "الاختيار": شخصية التكفيري معقدة

حل مصطفى سلامة خريج كلية تجارة عين شمس وحاليا طالب بالفرقة الثانية بمعهد الفنون المسرحية، كضيف شرف في حلقات مسلسل "الاختيار"، حيث جسد دور تكفيري، والذي آثار جدلا واسعا بعد ظهوره عبر صفحات السوشيال ميديا، ليتسأل البعض عنه خاصة بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم الكرة عمرو السولية.

وقال مصطفى سلامة، في تريح لـ"الوطن"، أنه تم اختياره للمشاركة في المسلسل عن طريق المخرج بيتر ميمي، وبمجرد استلامه للورق وجد الشخصية ثرية بالتفاصيل بالرغم من أنه ظهر كضيف شرف.

وتابع: "مشهد التكفيري مع أمه يحتوي على إجابات لتفسير عقلية تلك الجماعات"، واستطرد: "دوري هو تكفيري غير سوي وغير متزن نفسيا خاصة في معاملته مع أمه لدرجة أنها كانت تخاف منه".

وأضاف سلامة: السيناريو غني بالتفاصيل جعل المتابع في حالة تساؤل لماذا يرضى بتلك العيش مع عدم وجود مكاسب مادية حصيله عمله مع الجماعة؟، ليتابع: "أكبر دليل عن أنهم مغيبين ومن مذاكرتي للسيناريو وكتابة باهر دويدار التكفريين بينقسموا جزئين، منهم من يبحث عن المال والثروة وغالبا بيكونوا رؤساء الجماعة، وجزء يتم التلاعب في عقائدهم ووعدهم بحور العين في الآخرة".

السيناريو لم يذكر اسم شخصية التكفيري لكنه سلط الضوء على بطولة الجندي الشهيد أيمن شويقة، الذي ضحى بحياته ولم يتردد لحظة حيث احتضن منفذ العملية قبل أن يفجر نفسة داخل الكمين وأنقذ زملائه.

وعن ردود الأفعال على السوشيال ميديا قال: "سعدت جدا بنجاح الدور، وتشبيهي أيضا بصلاح والسولية والذي أكد أنهم تفاعلوا مع صورته التي شاركها الكثير من اللاعبين على سبيل الدعابة".

لم تكن مشاركة سلامة في الاختيار هي الأولى، حيث عرف بتقديم شخصية الشاب الارستقراطي أو بتجسيد ظابط بل شارك في عدة أعمال درامية خلال 12 عاما بعد برنامج المسابقات اللبناني "عرب كاستينج"، مثل أبو البنات، نصيبي وقسمتك، عائلة الحج نعمان، وكأنه امبارح.