بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 في مشاجرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة أثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز دارالسلام في محافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دارالسلام المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب مشاجرة بندر دار السلام.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها وقعت بين كلاً من طرف أول "طارق.ض.أ" و3 آخرين مصابين بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى تحويل الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "ربيع.م.م"، 27 عاما، عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و3 آخرين غير مصابين، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.