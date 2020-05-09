إزالة 324 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ 206 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة8 فدان و20 قيراط، كما تم تنفيذ عدد 87 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بناء بإجمالي مساحة 1015متر، وكذا إزالة 31 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أملاك دولة بمساحة 42 فدان و17 قيراط، وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس 8 مايو الجاري.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستردادها ومنعاً لاستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشدداً على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة .