رئيس مدينة العاشر من رمضان: نستكمل المرافق لأراضي الإسكان الاجتماعي

قال خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الـ15 بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح شاهين، أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الطرق من طبقتي "السن - الأسفلت" بالحي السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا للخطة التي يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من كل أعمال المرافق بمناطق أراضي الإسكان الاجتماعي، وفي إطار تسليم قطع الأراضي للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بكل المشروعات، ولا سيما مشروعات الاسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.