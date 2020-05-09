مصرع طفل في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بسوهاج

لقي طفل مصرعه في تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بناحية المزالوة دائرة مركز شرطة سوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بحدوث مصادمة ومتوفي بناحية المزالوة، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "نشأت. م. أ"، 45 عاما، سائق، ويقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية سوهاج قيادة "محمود.ا.د"، 44 عاما، عامل، ويقيم بناحية المزالوه.

ونتج عن الحادث وفاة مرافق قائد الدراجة البخارية نجله الطفل "مصطفى محمود"، 12 عاما، تلميذ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال قائدي الدراجة البخارية اتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.