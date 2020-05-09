الغربية.. 53 سيارة محملة بالأغذية تنطلق للمحافظات ضمن "إفطار صائم"

اصطفت 53 سيارة محملة بالمواد الغذائية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في انتظار إشارة الانطلاق إلى 17 محافظة ضمن فاعليات المرحلة الثانية من قوافل الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير"، ضمن فعاليات حملة "إفطار صائم".

وكانت محافظة الغربية، أعلنت عن إطلاق ثاني قوافل الخير لمؤسسة "مصر الخير" ضمن فعاليات حملة "إفطار صائم"، اليوم السبت، بطريق الكورنيش بطنطا، بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن مؤسسة "مصر الخير" أطلقت أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية الشاملة، والتي تضم مواد غذائية للأسر المستحقة خلال شهر رمضان.