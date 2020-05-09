جامعة أسيوط: معهد جنوب مصر للأورام يستقبل أكثر من 40 ألف مريض سنويا

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بحجم العمل الجاري في معهد جنوب مصر للأورام لتقديم خدمة طبية متميزة ومنتظمة للمرضى المترددين عليه للعلاج من مختلف محافظات الصعيد، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 40 ألف مريض سنويا من المصابين بمختلف أنواع الأورام ومن شتى الأعمار.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن العمل يجري بمعهد جنوب مصر للأورام ومستشفاه بكامل طاقته رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر في مواجهة كوفيد 19، وتطبيق المعهد لخطة الجامعة الاحترازية بشأن تطهير وتعقيم مستشفياتها المتخصصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على نحو مضاعف ومكثف بالمعهد، لما يمثله الفيروس من خطورة مباشرة على مرضى الأورام.

وكشف الدكتور سامي عبدالرحمن، عميد المعهد، أن جميع الأقسام الطبية تعمل بكامل طاقتها وتقوم بالدور المنوط بها في خدمة مرضى الأورام على أكمل وجه والتي تشمل العيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، والعناية المركزة كبار وأطفال، وعناية طب الأورام، وعلاج الحقن الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وأقسام التخدير، وعلاج الآلام، وحقن الآلام المزمنة والمعامل وبنك الدم والأشعة التشخيصية والمسح الذري.

وأوضح عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن العمل جارٍ على قدم وساق للحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، لذلك العدد الهائل من المرضى مع الالتزام بكل الإجراءات والضوابط الاحترازية ومعايير مكافحة العدوى لحماية المترددين على المعهد والحفاظ على سلامتهم، وذلك بتكاتف جهود إدارة المعهد من السادة الوكلاء لمختلف القطاعات، والدكتور أحمد عوض مدير المستشفى، ونائبه الدكتور عادل جمعة، والدكتورة سحر عيسى مدير الشؤون الطبية والعلاجية بالمعهد، موجها التحية لكل الأطقم الطبية العاملين بالمعهد من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال، لما يبذلوه من جهد للقيام بعملهم على أكمل وجه، وكذلك الشكر إلى كل الإدارات المختصة بتسيير العمل داخل أقسام المعهد المختلفة والحفاظ على انتظامه وحسن سيره.