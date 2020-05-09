ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بالإسماعيلية

تمكنت مباحث القصاصين بالإسماعيلية من ضبط متهم هارب من حكم إعدام في قضية قتل بالتل الكبير أثناء تواجده بإحدى المزارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته للنيابة التي أقرت إعادته إلى محبسه لتنفيذ الحكم ومحاكمته على قضية هروبه.

وتلقى اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث يفيد بورود بلاغا من المباحث الجنائية بتمكن مباحث القصاصين من ضبط أحد الهاربين.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد محكوم عليه هارب، مقيم بدائرة مركز التل الكبير، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة تم أستهداف المذكور وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية