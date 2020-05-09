مدير مركز الرحمة الطبي بمطروح المصاب بكورونا: أشعر بتحسن والوضع خطير

بعث ياسر النزاوي مدير مركز الرحمة الطبي بمطروح برسالة لأقاربه وأصدقائه يطمأنهم عليه بعد إصابته بفيروس كورونا وعزله بالمستشفى في مطروح.

وقال "النزاوي"، اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال رسالته: "إلى جميع أصحابي وأهلي وأحبابي وكل إنسان أعرفه ولا أعرفه، أنا الحمد لله في تحسن وهذا بفضل الله وبفضل دعائكم، جزاكم الله عنى وعن كل إنسان مريض كل خير".

وأضاف "النزاوى" الوضع خطير جدا جدا ومن يشعر بشىء يذهب للكشف فورا ولا يحرج أبدا أنه ممكن أن يكون عنده كورونا، كي لا يؤذي أحد، ولابد أن يخاف على أهله وعلى بيته وأن يخاف على أهل بلده، التي تربى فيها فهي جنتك، وكل إنسان في بلدك هو من أهلك، خاف على أهل بلدك".

واختتم قائلا: "جميع أهل مطروح هم أهلي حافظوا على أنفسكم، ولا تنسونا من دعائكم".