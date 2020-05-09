مدارس السويس تستقبل أولياء الأمور لاستلام أبحاث الطلاب

شهدت مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة السويس، اليوم السبت، توافد أولياء الأمور عليها لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بأبنائهم طلاب الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي، طبقا للجداول المعلنة.

ومن جانبه، قال أشرف السروي، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في السويس، أنه تم تشكيل لجان بالمدارس لاستلام الأبحاث من الطلاب وإعطائهم إيصالات بذلك، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام البحث من كل فصل دراسي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال عمليات التسليم بالمدارس، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف السروي، أن تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية يبدأ من اليوم السبت ويستمر حتى 16 مايو الحالي، مشددا على عدم ربط تسليم المشروعات بأية مصروفات دراسية.