تعقيم ومعالجة 15 ألف رأس ماشية في البحيرة في أبريل

كثفت محافظة البحيرة، حملاتها لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية، واستعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جهود مديرية الطب البيطري، خلال أبريل الماضي.

وأسفرت الحملات عن علاج 15611 رأس ماشية بما فيها الحالات التي جرى رشها، والحالات التي جرى علاجها ضد الطفيليات الداخلية، كما تم التأمين على 4813 من الماشية، وبلغت أعداد الحيوانات التي رقمت وسجلت بدائرة المحافظة 2003 حيوانات.

وقال المحافظ إن ما استخرج من بطاقة تسجيل الحيوان بالوحدات واللجان بلغ 3162 بطاقة، إضافة إلى 8233 بدل فاقد، مؤكدا بتحصين 4450 ضد مرض الحمى القلاعية، و2972 ضد جدري الضأن والجلد العقدي، و2169 ضد مرض حمى الوادي المتصدع و8071 ضد مرض جدري الماشية.